Derebaşi Virajları'nda yamaçtan sel ve heyelan böyle geldi

-Gelen sel ve heyelandan görüntü

-Vatandaşın konuşması



( TRABZON )- Derebaşı Virajları’nı gezmeye gittiler, sel ve heyelan nedeniyle yolda mahsur kaldılar TRABZON



- Trabzon’un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü Derebaşı virajlarını gezmeye giden bir grup yöre halkı ve turist yamaçtan akan sel ve çamur nedeniyle yolun ulaşıma kapanması nedeniyle yolda mahsur kaldı. Çaykara-Bayburt karayolu üzerinde bulunan ve aynı anda dünyanın en tehlikeli virajları olarak bilinen Derebaşı Virajları sel ve heyelana maruz kaldı. Yamaçtan akan derenin getirdiği sel suları ve çamur yığınları nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, yolda saatlerce mahsur kalan vatandaşlar jandarma ve karayolları ekiplerinin çalışması ile kurtuldu. Sel ve heyelanın geldiği o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

