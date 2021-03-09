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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
DENİZLİ - Ormanda bulunan yaralı porsuk tedavi altına alındı

DENİZLİ - Ormanda bulunan yaralı porsuk tedavi altına alındı

- Yaralı porsuğun Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilmesi Denizli 'de ormanda bulunan yaralı porsuk tedavi altına alındıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Honaz ilçesinde jandarma ekibi ormanlık arazide yaralı porsuk buldu.İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emirazizli Mahallesi Göz Piknik Alanı yakınlarında devriye görevi sırasında yol kenarında yaralı bir porsuk olduğunu fark etti.Porsuk, İl Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerinin koordinesinde Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.Hayvanın tedavisinin ardından yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Jandarma Ormanlı Porsuk Irak 

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