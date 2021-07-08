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DENİZLİ - Doğaya 600 keklik salındı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
DENİZLİ - Doğaya 600 keklik salındı

DENİZLİ - Doğaya 600 keklik salındı

- Hazırlanan kısa film Denizli 'de doğaya 600 keklik salındıDENİZLİ (AA) - Denizli 'de doğal hayata katkı sağlamak amacıyla Çal, Güney ve Pamukkale ilçelerinde toplam 600 keklik salındı.Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Denizli Şube Müdürlüğü tarafından Doğaya Yaban Hayvanı Yerleştirme Programı kapsamında Çal ilçesi Yukarıseyit ve Aşağıseyit mahallelerinde 100 keklik salımı yapıldı.Keklik salımına, Çal Kaymakamı Selin Sarı, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan da katıldı.
Güney ilçesi Cindere Barajı mevkisi ile Pamukkale ilçesi Gökpınar Barajı çevresine ise Güney Belediye Başkanı Halil Ayhan'ın da katılımıyla 500 keklik bırakıldı.

Kısa Film Irak 

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