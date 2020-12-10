Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Denizli'de sonbahar görsel şölen oluşturdu

Denizli'de sonbahar görsel şölen oluşturdu

Caddelere dökülen yapraklardan görüntü

Sosyal Medya Sonbahar Irak 

-Çalışanların yaprakları toplamasından görüntü
-Sokaklardan detay görüntüler
-Parka dökülen yapraklardan görüntü
-Vatandaş röportajları

( DENİZLİ -EK- RÖP)- Caddelere dökülen yapraklar geride eşsiz manzara bıraktı DENİZLİ

- Denizli’de sonbaharda sararan ve dökülen yapraklar caddelerde kartpostallık görüntü oluşturdu.Denizli’de sonbaharda sararan ağaç yaprakları caddeler ve sokaklara döküldü. Sarı ve turuncuya çalan renkler, boş kalan sokaklarda kartpostallık görüntü oluşturdu. Kısıtlamalar nedeniyle sokağa çıkan az sayıda vatandaş, eşsiz manzara ile beraber olmak için park ve bahçelere ilgi gösterirken sararan yaprakların arasında yürüyüş yapmanın keyfini çıkardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı ise dökülen yapraklar eşsiz manzaralar oluşturdu. Bazı vatandaşlar, kartpostallık manzarayı fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyorTarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyor
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Iğdır'da kayısı bahçelerinde sonbaharIğdır'da kayısı bahçelerinde sonbahar
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı