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Denizli'de nadir rastlanan Udumbara çiçeği görüldü
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Denizli'de nadir rastlanan Udumbara çiçeği görüldü

Denizli'de nadir rastlanan Udumbara çiçeği görüldü

Armuttan görüntü

Yumurta Alışveriş Asad Cennet 

-Usul konuşmasından görüntü
-Çiçek detay

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli'de manavdan alınan bir armudun üstünde çok nadir görülen ve cennetten gelen hayır çiçeği olduğuna inanılan Udumbara çiçeğine rastlandı. Efsaneye göre ise çiçek Budizm’de yeni bir kral doğacağına işaret ediyor. Denizli'nin Çal ilçesinde alışveriş yapmak bir manava giden Abdurrahman Usul ve Recep Zabun, buradaki aldığı meyvelerle birlikte mesire alanına gitti. Ardından masada oturan Usul, poşeti açarak armudu yemeye hazırlanırken, üstünde bir şey olduğunu fark etti. Yakından inceleme yapan Usul, daha önce bilgi sahibi olduğu 'Avatar' da denilen Udumbara çiçeğini gördü. Cennetten gelen hayır çiçeği olduğuna inanıldığını arkadaşı Zabun’a söyleyen Uslu, armudu özenle saklamaya karar verdi. Çiçeğin aynı zamanda ortaya çıktığı an bir kralın doğacağına da inanıldığını belirten Usul, "Budizm efsanesinde yer alan ve 'Cennetten gelen hayır' olarak bilinen Udumbara çiçeği, ortaya çıktığı zamanlarda bir kralın doğacağına inanılıyormuş. Ne kadar doğru olduğu bilinmez" dedi.
Öte yandan, Uzmanlar ise Udumbara çiçeği olarak lanse edilen organizmanın, aslında bir böceğe ait yumurtalar olduğunu belirtiyor. (EEP-MB-
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