Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Denizin ortasında martıyı elleri ile besledi

Denizin ortasında martıyı elleri ile besledi

VATANDAŞIN MARTI BESLEDİĞİ ANLAR

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Amatör Balıkçı Amatör Cep Telefonu Balık Tutma Balık Tutmak 


- Kocaeli’de balık tutmak için sandalla denize açılan vatandaş, yanına gelen martıyı tuttuğu balıklardan vererek elleri ile besledi. Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Kavaklı mevkiinde balık tutmak için denize açılan iki arkadaş, yanlarına gelen martıyı elleriyle besledi. Balık alabilmek için tekneye yanaşan martıyı gören amatör balıkçılardan biri, tuttuğu balıklardan birini alarak martıyı beslemeye çalıştı. İlk etapta çekinerek balığı uzatan balıkçı, martının balığı aldığını görünce elleriyle beslemeye devam etti. Şahsın, martıyı besleme anlarını ise arkadaşı cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Görüntülerde vatandaşın yanına gelen martıyla kısa oyun oynadığı, martıya tuttuğu balığı verdiği ve martının sandaldan uzaklaştığı görülüyor.
İlgili Foto Galeriler
Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?
'Ekmeğimizi buzun altından çıkartıyoruz''Ekmeğimizi buzun altından çıkartıyoruz'
Menajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi TokatladıMenajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi Tokatladı
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Dünyanın En İlginç Adası: Tristan Da CunhaDünyanın En İlginç Adası: Tristan Da Cunha
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement