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Denize girme yasağının süresi bitince vatandaşlar sahile akın etti
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Denize girme yasağının süresi bitince vatandaşlar sahile akın etti

Denize girme yasağının süresi bitince vatandaşlar sahile akın etti

Detaylar

Karya Cankurtaran Sudan Yasaklar Tatİl 

-Karasu sahili
-Denize giren vatandaşlar
-Sahile gelen Ersin Dilli röp.

( SAKARYA -ÖZEL) SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde hava koşulları sebebiyle günü birlik uygulanan yasağın süresi bitince vatandaşlar tekrardan sahile akın etti. Sakarya’nın Karadeniz’e kıyısı olan Karasu ilçesinde olumsuz hava koşulları sebebi ile dün Karasu Kaymakamlığı tarafından denize girmek yasaklandı. Kararın verilmesinin ardından cankurtaranlar tarafından denizdeki vatandaşlar sudan çıkartıldı. Günü birlik uygulanan yasağın süresi bitince vatandaşlar tekrardan sahile akın etti. Yasağın ardından denizin tadını çıkardıklarını söyleyen Ersin Dilli adlı tatilci, “Dün, dalgalardan dolayı ve Şile’de yaşanan 2 kişinin boğulmasından dolayı yasaklar vardı. Dün denize giremedik ama bugün yasaklar kalktı ve denize girebiliyoruz. Gayet güzel her şey daha da iyi olur İnşallah” dedi.
(EA-GY
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