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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Deniz salyası İzmit Körfezi’ni beyaza bürüdü

Deniz salyası İzmit Körfezi’ni beyaza bürüdü

-Denizden drone görüntüleri

Kimya Cep Telefonu 

--Aktüel görüntüler
--Detay

( KOCAELİ -DRONE) KOCAELİ

İzmit Körfezi, deniz salyası kaynaklı oluşan tabaka sebebiyle beyaza büründü. Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Halıdere ve Değirmendere bölgelerinin sahil kesiminde oluşan beyaz tabaka merak konusu oldu. Sabah saatlerinde uyandıklarında İzmit Körfezi’nin kıyısındaki beyaz tabakayı gören vatandaşlar, cep telefonu ile görüntüledi. Daha sonra bölgeye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri deniz yüzeyindeki tabaka ile ilgili incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde deniz yüzeyinde oluşan tabakanın deniz salyası olarak da bilinen, tek hücreli bitkisel mikroskobik canlı türlerinin zamansız ve aşırı çoğalmaları sonrasında hücre içi sıvılarının ortamda biriktirdiği organik maddenin fiziksel ve kimyasal etkenlerle bir araya gelerek oluşturdukları yapışkan kitleden kaynaklandığını tespit etti. (MK-
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