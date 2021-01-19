Deniz çöpleri izleme kapsamında Kemer'de sahil temizliği

-Temizlik etkinliğinden detaylar

-Çöp toplayanlardan detaylar

-TÜRÇEV Antalya Şube Koordinatör Yardımcısı Mustafa Ergiydiren ile röportaj

-Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hasan Canlı ile röportaj



( ANTALYA ) - ANTALYA



- Kemer’de Kındılçeşme Piknik alanında Avrupa Çevre Ajansı ‘Deniz çöpleri izleme’ programı kapsamında Türkiye Çevre Eğitim Vakfının (TÜRÇEV) Kemer Belediyesi ile iş birliğince sahil temizliğinin ikinci etabı yapıldı. 11 dönümlük Kındılçeşme piknik alanında yapılan etkinliğe, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya İl Koordinatörü Lokman Atasoy, TÜRÇEV Antalya Şube Koordinatör Yardımcısı Mustafa Ergiydiren, Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hasan Canlı, Mavi Bayrak Temsilcileri Halil Öncü, Serap Minta ve belediye ekipleri ile gönüllüler katıldı.

Kındılçeşme sahilinde Avrupa Çevre Ajansı ‘Deniz çöpleri izleme’ programı kapsamında yapılan temizlik etkinliğinde toplanan çöplerin, incelendikten sonra yapılacak olan bilimsel araştırmaya da zemin oluşturacağı belirtildi. Toplanan çöpler tartılarak kategorilere ayrıldı ve daha çok hangi atıkların atıldığının tespiti yapıldı. TÜRÇEV Antalya Şube Koordinatör Yardımcısı Mustafa Ergiydiren, yaptığı açıklamasında, Kındılçeşme sahilinde TÜRÇEV olarak Avrupa Çevre Ajansı ‘Deniz çöpleri izleme’ programının ikinci etabı kapsamında temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.



Amaçlarının, denizleri kirleten atıkların kaynaklarını bilimsel yöntemlerle tespit etmek olduğunu belirten Ergiydiren, “Bu atılan atıkların önlenmesine dair plan ve program belirlemek istiyoruz. Bu kapsamda Kemer Belediyesi ile iş birliği içerisindeyiz. Etkinliğin diğer aşamalarını bahar ve yaz aylarında gerçekleştireceğiz. Daha sonra Avrupa Çevre Ajansı ‘Deniz çöpleri izleme’ programına bu verilere gidecek ve kaynakları olabilecek çözüm önerileri doğrultusunda çalışmalar yapılacak. TÜRÇEV olarak emeği geçen Kemer Belediyesine de teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hasan Canlı ise ikincisini gerçekleştirdikleri etkinlikte sahilden birçok atık ve çöpün çıkarıldığını söyledi.



Vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını isteyen Canlı, “Sahillerimizi hepimiz kullanıyoruz. Buraları korumalıyız. Kimse sahilleri batırmasın. Tek ricam budur. Yağışlar nedeniyle denize akan derelerde de atıklar birikiyor. Bu konuda da vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını bekliyoruz.” dedi.

(BLT-



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