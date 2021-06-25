Deltada bulunan yılkı atları havadan görüntülendi

-delta detayları



( SAMSUN -ÖZEL-DRONE) SAMSUN



- UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan yılkı atları havadan görüntülendi. Cumhurbaşkanlığı tarafından "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti uluslararası öneme sahip sulak alan belirlenmesi için geliştirilmiş 9 kriterden 8’ni karşılıyor. Yaklaşık 400 bitki türü ile zengin bir bitki çeşitliliğine sahip olan Kuş Cenneti, Türkiye’de toplam 487 kuş türünden 357'sine, susamurlarına, mandalara ve yılkı atlarına ev sahipliği yapıyor. Birçok çeşit balık ve hayvan türünün bulunduğu deltaya yılkı atları ayrı bir güzellik katıyor. Fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi olan yılkı atları görsel şölen sunuyor. Atlar, gün batımı ile birlikte havadan görüntülendi. Atlar ve gün batımı seyir zevki yüksek manzaralar ortaya çıkardı. Her yıl ortalama 55 bin ziyaretçi alan Kuş Cenneti, pandemi dolayısıyla geçici bir süreliğine kapatılsa da normalleşme süreci ile birlikte yeniden ziyaretçilerini bekliyor.

