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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Dedesinin kayalıklarda mahsur kalan koyununu dağcı torunu kurtardı

Dedesinin kayalıklarda mahsur kalan koyununu dağcı torunu kurtardı

Kayalıklarda mahsur kalan koyunun kurtarılmasını sonrası dağcı torun ve sürü sahibinin açıklamaları

( ARTVİN ) ARTVİN

Mahsur Kaldı Kayalı Hayvancılık Hayvan 


- Artvin’in Yusufeli ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan koyunu, sürü sahibinin dağcılık eğitimi alan torunu kurtardı.Artvin’in Yusufeli ilçesi Taşkıran köyünde hayvancılıkla uğraşan Hüseyin Kaplan bir koyunun eksik olduğunu fark etti. Çevreye bakınan Kaplan, koyunun köye yakın bir alanda kayalıklarda mahsur kaldığını fark etti. Kendi imkanlarıyla koyunu mahsur kaldığı alandan indiremeyen Kaplan, durumu oğlu Coşkun Kaplan ve torunu Anıl Bülbül’e haber vermekte buldu. Dağcılık eğitimi alan 15 yaşındaki Anıl Bülbül, malzemeleriyle birlikte koyunun mahsur kaldığı alana giderek makara sistemiyle, 50 metre yükseklikte bulunan koyunu kurtarmayı başardı.Sürü sahibinin oğlu Coşkun Kaplan, “Koyunlarımızı otlatıyorduk. Akşam ahıra kapatınca babam birisinin kayıp olduğunu fark etti. Komşulara sorduğumuzda kayalıklarda olduğunu söylediler. Bölgenin sarp kayalık olduğunda bizim oraya çıkma şansımız yoktu. Bizde dağcı yeğenime söyledik. Malzemeleriyle geldi. Koyunu bulunduğu yerden sağ salim indirdi” dedi.
Kano ve Dağcılık Sporuyla uğraştığını ifade eden Anıl Bülbül ise “Babam da dağcılık sporuyla uğraşıyor. Neden bu sporu çok sevdiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Şuan bir can kurtardım çok mutluyum” ifadelerini kullandı.
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