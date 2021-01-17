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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Dalgalar sahilleri dövüyor

Dalgalar sahilleri dövüyor

Denizin görüntüsü

Gard Gesi Kar Yağışı 

-Dalga görüntüsü
-detay

( DÜZCE -ÖZEL)- Akçakoca’da dalga boyu 5 metreye ulaştı DÜZCE

- Düzce’nin Akçakoca ilçesinde kar yağışı ile etkili olan kuvvetli rüzgarda Karadeniz’de 5 metrelik dalgalar oluştu.Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca'da kar yağışı ile kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar sahilleri ve istinat duvarlarını dövdü. Dalga boyu yer yer 5 metreye ulaştı. Yetkililer fırtına ve dalga nedeniyle sahil kesimlerinden uzak durulmasını istedi.
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