Daldan dala atlayan yavru ayıyı böyle görüntülediler



- Artvin’in yüksek kesimleri bu yıl kurak geçince, aç kalan ayılar yerleşim yerlerinin yakınlarına inmeye devam ediyor. Şavşat ilçesinde yavru bir ayı ağaçta görüntülenirken, çevredekileri fark eden yavru ayının ağaçtan inmesi etrafta bulunanlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Artvin’in Şavşat ilçesi Elmalı köyünde bulunan ormanlık alanda gezintiye çıkan Birkan Çamlıbel, ağacın üzerinde yavru bir boz ayıyı fark etti. Cep telefonuna sarılan Çamlıbel, ayıyı görüntülemeye başladı.

Kendisini fark eden ayı hızlıca homurdanarak ağaçtan inip başka bir ağaca çıkarak gözden kayboldu. (AG-ÖS-Y)

