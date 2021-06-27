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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Dağılcak Tabiat Parkı doğa tutkunlarının akınına uğradı

Dağılcak Tabiat Parkı doğa tutkunlarının akınına uğradı

Doğa ve kalabalık detay

Hafta Sonu Sınav Stresi Sınav Kalaba Alabalık 

-Çınar ağaçlarından detay
-Ağaç içinden akan sular detay
-Vatandaşlar genel detay
-Suda oynayan genç ve çocuklar detay
-Dağılcak tabiat parkı genel detaylar
-Gençlerden Ahmet Selim Korkut ile röportaj

( ADANA -ÖZEL) ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan Dağılcak Tabiat Parkı doğa tutkunlarının hafta sonu akınına uğradı. Dağılcak Tabiat Parkı Adana’da artan sıcaktan ve sınav stresinden kaçan doğa tutkunlarının mekanı oldu. Asırlık çınar ağaçları ve doğal kaynak sularının bir arada görsel şölene dönüştüğü Dağılcak Tabiat Parkı hafta sonu yoğun ilgi gördü. Sıcak ve nemli havanın etkili olduğu Adana’nın Kozan ilçesinde vatandaşlar Dağılcak Tabiat Parkında dinlenme imkanı buldu. Vatandaşların yayla güzergâhında olan tabiat parkı gençler ve çocuklarında açık havada gözdesi oldu. Dağılcak'a gelen Ahmet Selim Korkut ailesi ile birlikte doğayla baş başa dinlenmeyi tercih ettiklerini ifade ederek “Burası çok güzel. Dinlenme imkanı bulduk” dedi.

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