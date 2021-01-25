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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Dağda aç kalan yaban keçileri vadiye indi

Dağda aç kalan yaban keçileri vadiye indi

Vadilere kadar inerek beslenen yaban keçileri

Keçi 

-Yaban keçilerinden detaylar

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de yüksek rakımlı bölgelerden inen yaban keçileri, kısıtlamalarda sessizliğe bürünen bölgelere kadar inerek karınlarını doyururken görüntülendi. Koruma altında bulunan yaban keçileri, Koronavirüsle mücadelede uygulanan kısıtlamaların da etkisiyle bulundukları karlı zirvelerden vadilere kadar indi. Kısıtlama nedeniyle sadece izinli vatandaşların kullandıkları Pülümür ve Munzur Vadisi’nde beslenen dağ keçilerinin rahatça karınlarını doyurması dikkat çekti. Uzun süre karınlarını doyuran yaban keçileri daha sonra yeniden zirvelere doğru uzaklaşarak gözden kayboldu. (ET-HİV-
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