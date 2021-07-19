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- Dağ keçisi sürüsü fotokapanda
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Dağ keçisi sürüsü fotokapanda

- Dağ keçisi sürüsü fotokapanda

https://www.instagram.com/tv/CRgqZuCDyfo/?utm_medium=copy_link

( ANKARA ) ANKARA

Keçi Dağ Keçisi Hayvan Panda 


- Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından fotokapanlarla dağ keçisi sürüleri görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayvanlarının yaşadığı alanlara yerleştirilen fotokapanlar yaban hayatını görüntülemeye devam ediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı görüntülerde yaban keçilerinin toplu halde beslendiği görülüyor. ( HK-
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