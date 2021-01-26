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26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Dağ keçilerinin görüldüğü yerlere jandarmadan yem desteği

Dağ keçilerinin görüldüğü yerlere jandarmadan yem desteği

Görüntülenen dağ keçileri

Jandarma Kamera Kar Yağışı Sonbahar Hayvan 

-Dağ keçilerinin görüldüğü yerde jandarmanın yemleme çalışması
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) - ELAZIĞ

- Elazığ'da dağ keçilerinin yoğun olarak görüldüğü bölgelerin belirlenmesinin ardından jandarmanın desteğiyle bölge de yem bırakma faaliyeti yapıldı. Dağ keçilerinin kameraya yansıyan görüntüleri ise dikkat çekti. Elazığ'da geçtiğimiz hafta kar yağışının etkili olmasının ardından doğa beyaza büründü. Şehir merkezinde kar erirken yüksek rakımlı bölgelerde yağışın fazla olması nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorluk yaşamaya başladı.
Özellikle yaban keçilerinin görüntülendiği yüksek rakımlı ilçelerin kırsal alanları da jandarma ekipleri tarafından tespit edildi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ile irtibata geçerek yem talebindi bulundu. Ekipler tarafından bölgeye gönderilen saman ve yemler dağ keçilerinin görüntülendiği bölgelere jandarma ve güvenlik korucuları tarafından bırakıldı. DKMP ekiplerinin de kent genelinde her gün yemleme çalışması yaptığı belirtildi.Yaban keçilerinin kış ve sonbaharda çekilen görüntüleri ise dikkat çekti. (CK-HİV-
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