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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Dağ keçileri yoldan geçen sürücülerin ilgi odağı oldu

Dağ keçileri yoldan geçen sürücülerin ilgi odağı oldu

Dağ keçilerinin görüntüleri

Kayalı Keçi 

-Detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’un Olur ilçesinde sarp kayalar üzerindeki dağ keçileri yoldan geçen vatandaşların ilgi odağı oldu. Erzurum’un Olur ilçesinde kayalıklar üzerindeki yabani dağ keçileri görüntülendi. Yoldan geçerken keçileri gören vatandaşlar keçileri bir süre izlediler. Sarp kayalarda süzülerek gezen keçiler daha sonra gözden kayboldu.
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