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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ÇORUM - Doğum gününü polislerle kutlamak isteyen küçük Elif'e sürpriz kutlama partisi

ÇORUM - Doğum gününü polislerle kutlamak isteyen küçük Elif'e sürpriz kutlama partisi

- Doğum gününü polislerle kutlamak isteyen küçük Elif'e sürpriz - Elif'in kapıyı açması - Polislerin eve girmesi - Doğum günü pastası ve hediyeler Çorum 'da doğum gününü polislerle kutlamak isteyen küçük Elif'e sürpriz parti yapıldıÇORUM (AA) - Çorum 'da 5'inci yaş gününü polislerle kutlamak isteyen Elif Dayı'yı evinde ziyaret eden polis ekipleri, küçük kıza unutamayacağı bir doğum günü yaşattı.Anne Bilgehan Dayı, İl Emniyet Müdürlüğüne gönderdiği e - postada, kızı Elif'in polisleri çok sevdiğini ve doğum gününü onlarla kutlamak istediğini belirtti.
İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'in talimatıyla harekete geçen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Elif için sürpriz doğum günü partisi düzenledi.
Doğum gününü kutlamaya hazırlandığı sırada çalan zil üzerine Elif, kapıyı açtığında ellerinde pasta ve balonlarla bekleyen polislerle karşılaştı.Mutluluğunu gizleyemeyen küçük kız, "Hadi gelin, gelin" diyerek polisleri içeri davet etti.Üzerinde "5" yazılı pastanın mumlarını üfleyen Elif'e kitap ve oyun setleri hediye edildi.

Doğum Günü Küçük Kız Doğum Günü Partisi Harekete Geç Polis Ekipleri 

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