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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Çorum’da kartpostallık kar manzaraları

Çorum’da kartpostallık kar manzaraları

Kentpark ve Bahabey çamlığında drone görüntüsü

( ÇORUM -ÖZEL-DRONE) ÇORUM

Kar Manzaraları Kar Yağışı Irak 


- Çorum’da hafta başında etkili olan kar yağışı kenti beyaz bir örtüyle kaplarken ortaya da kartpostallık görüntüler çıktı. Türkiye’nin geçen yıl en az yağış alan ili olan Çorum’da kar yağışı büyük bir sevinçle karşılandı. Beyaz örtüyle kaplanan mekanların arasında yer alan Millet Parkında ise kartpostallık manzaralar oluştu. Eşsiz bir görünüme kavuşan Millet Bahçesindeki manzara görenleri kendisine hayran bıraktı. Havadan görüntülenen Bahabey Çamlığında da karla kaplanan çam ağaçlarının görüntüsü görenleri adeta büyüledi.
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