Çorlu güne sisle uyandı

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( TEKİRDAĞ ) -- Eğitim uçuşlarına sis engeli TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yoğun sis sabah saatlerinde etkili oldu. Sabah saatlerinde evlerinden çıkanlar sis sürprizi ile karşılaştı. Yoğun sis sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 30 metrenin altına düştüğü ilçede zaman zaman araç kuyrukları oluştu. Trafik akışında aksamaların meydana geldiği ilçede kazaların oluşmaması için de trafik ekipleri güvenlik tedbiri alarak kavşak noktalarında görev aldı ve sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Eğitim uçuşları iptal edildi Yoğun sis nedeniyle Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı’ndan yapılması planlanan eğitim uçuşları da iptal edildi. Saatin ilerlemesi ve güneşin yüzünü göstermesi ile yoğun sis etkisini yitirdi. (SŞ-



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