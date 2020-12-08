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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Çöpün içine düşen köpeği temizlik görevlisi kurtardı

- Çöpün içine düşen köpeği temizlik görevlisi kurtardı

İşçinin köpeği çıkartması (cep telefonu)

Temizlik Görevlisi Çöp Konteyneri Cep Telefonu 

-Köpeğin uzaklaşması (cep telefonu)

( KONYA ) KONYA

- Konya’da çöpleri almaya gelen belediye temizlik görevlisi, çöp konteynerine düşen köpeği çöpün içine girip kurtardı. Olay, merkez Meram ilçesi Hatıp Caddesi Kozağaç Kavşağı yakınında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, belediye temizlik görevlileri kamyonla çöp topladıkları sırada konteynerin içine düşmüş köpeği fark etti. Temizlik görevlilerinden birisi çöp konteynerinin içine girip köpeği dışarıya çıkarttı. Diğer görevli ise bu anları cep telefonuna kaydetti.
Görüntülerde, temizlik görevlisinin konteyneri içerisine girip köpeği çıkartması ve köpeğin uzaklaşması yer alıyor. (RÇ-FM-
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