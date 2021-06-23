Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çöpten topladığı ekmeklerle okul bahçesinde kuşları besliyor

Çöpten topladığı ekmeklerle okul bahçesinde kuşları besliyor

Niyazi Karaçoban'ın çöp kutularından topladığı ekmekleri elleriyle bölüp ıslatarak ufalaması

Öğretmenler Öğretmen Aşı Okul Müdürü Okul Bahçesi 

-Okuldan görüntü
-Öğrencilerle sohbet etmesi
-Kuşların ekmeklerle beslenmesi
-Emektar hizmetlinin onları izlemesi
-Kendisi, okul müdürü ve öğretmenle röportaj
-Okul bahçesi görüntüsü

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’da bir ilkokulda hizmetli olarak çalışan Niyazi Karaçoban, okulun bahçesindeki kuşları 15 yıldır çöp kutularından topladığı ekmeklerle besliyor. Evli ve 3 çocuk babası Karaçoban, görev yaptığı 75. Yıl İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Bayezıt İlkokulu’na sabah erkenden gelirken çöp kutularının kenarlarına bırakılan ekmekleri toplamasının ardından ıslatıp ufalayarak kuşlara yediriyor. Bu tutumuyla israf edilmek üzere olan ekmeklerle güvercinlerin ve diğer kuşların beslenmesini sağlayan 56 yaşındaki Karaçoban, kuşları izlerken mutluluk duyduğunu belirtti.
Okul öğretmenlerinden Meltem Emiroğlu, ‘Kuşların dedesi’ diye adlandırdıkları emektar hizmetlinin bu davranışıyla doğa ve kuş sevgisini çocuklara aşıladığını söyledi.

Okul müdürü Ahmet Yıldırım ise 30 yıldır işini aksatmadığı gibi kuşlara da vakit ayıran personeline örnek tutumu dolayısıyla teşekkür etti.
İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement