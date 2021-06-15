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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Çöken yolda oluşan çukurun boyutu gün ağırınca ortaya çıktı

Çöken yolda oluşan çukurun boyutu gün ağırınca ortaya çıktı

-Göçükten drone görüntüsü

Güvenlik Önlemi Köprü Çalışması Allah Tahta Köprü Trol 

--Muhtar ile röp
--Diğer detaylar

( SİVAS - ÖZEL)- Sivas’ta dün akşam saatlerinde yol üzerinde meydana gelen göçüğün derinliği gün ağırınca ortaya çıktı, 22 metrelik çukur havadan görüntülendi SİVAS

- Sivas’ta dün akşam saatlerinde yol üzerinde meydana gelen göçüğün derinliği gün ağırınca ortaya çıktı, 22 metrelik çukur havadan da görüntülendi. Olay dün akşam saatlerinde Dedebalı Mahallesi Dedebalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Aksu deresi üzerinde yapılması planlanan köprü için gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Yol üzerinde oluşan, 10 metre çapında 22 metre derinlikteki göçük mahallede korkuya neden oldu. Ekipler çukurun büyüme ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Göçüğü derinliği gün ağırınca ortaya çıktı. Metrelerce derinlikte göçük drone ile havdan da görüntülendi. Belediye ekipleri göçüğü kapatmak için çalışma başlattı. Mahalle Muhtarı Muhabbet Olgaç, yolun yavaş yavaş çökmeye başladığını dile getirerek, “Burada bir köprü çalışmamız vardı. Daha önceden burada bir tahta köprümüz vardı. O tahta köprüyü kaldırıp Sivas Belediyemiz araçlar için trafiği rahatlatmak adına yeni bir köprü çalışması başlattı. Köprü çalışmasında zaten burasının altının oyuk olduğunu belediye yetkililerimizde şantiyedeki arkadaşlarımızda söylediler. Kontrollü bir şekilde araçlar buradan kaldırıldı. Yavaş yavaş çökme oldu. Gece saat 2’ye kadar da buradaydık. Sivas Belediye Başkanımız, Belediye Başkan yardımcılarımız geldiler burayı ziyaret ettiler. Şuanda da zaten ekiplerimiz çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Sadece su toprağı oymuş toprakta bir boşluk oluşturmuş. O da şimdi kontrollü bir şekilde dolduruluyor. Kaza yok bela yok. Çok şükür herhangi bir tehlike olmadan atlattık. Yetkililere teşekkür ediyorum. Kazasız belasız inşallah köprümüz yapılır. Memleketimize hayırlı olsun diyorum” dedi.
(OE-GF-
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