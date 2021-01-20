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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çocukların gece karanlığında kızak keyfi

Çocukların gece karanlığında kızak keyfi

-Kar yağışından görüntüler

Kardan Adam Şahit Yağan Kar Yağışı 

--Çocukların kızak kayması
--Çocuklarla röportaj

( VAN ) VAN

- Van'da etkili olan kar yağışının ardından kızak ve poşet alan çocuklar, gece karanlığında kaymanın tadını çıkardı. Dün itibariyle etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, çocukların ise eğlencesi oldu. Gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışının akşam saatlerinde etkisini yitirmesini fırsat bilen çocuklar, ellerine aldıkları kızak ve poşetlerle kaymanın keyfini yaşadı. Edremit ilçesine bağlı Memur-Sen TOKİ'deki çocuklar, uzun zamandan sonra yağan kar yağışını fırsata dönüştürerek gece geç saatlere kadar eğlendi. Korona virüs pandemisi nedeniyle hafta içi 13.00 ila 16.00 saatleri dışındaki tüm zamanlarını evde geçirdiklerini belirten çocuklar, “Şu anda çok güzel kar yağdı. Biz de bunu en güzel şekilde değerlendireceğiz. Kızakla kayacağız. Bunun yanında kardan adam yapıp kartopu oynayacağız” dediler. Çocukları ile birlikte dışarı çıkan bazı aileler ise kızakla kayarak eğlenen çocuklarını izleyerek mutluluklarına şahit oldular. (ATL-MSA-Y)
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