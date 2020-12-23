- Çocuklar kar üzerinde eğlenceye doyamadı

-Kızakla kayan çocukların detayları

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( ERZURUM )- Kartopu oynadılar, kızakla kaydılar, karda yuvarlandılar ERZURUM



- Erzurum’da etkisini sürdürmeye devam eden kar yağışı çocuklar için eğlence haline geldi. Kar üzerinde kızakla kayan çocuklar eğlenceye doyamadı. Erzurum’da iki gündür etkili şekilde devam eden kar yağışı kent genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Etkisini sürdüren kar yağışından ise en çok çocuklar faydalanıyor. Kartopu oynayarak, karda yuvarlanan çocuklar eğlenceye doyamıyor. Eğimli tepelere çıkarak kar üzerinde kızakla kayan miniklerin mutlulukları ise yüzlerine yansıyor. Arkadaşları ile kar üzerinde oyun oynamayı çok sevdiğini belirten çocuklar, “Arkadaşlarımla burada kayabilmek için karlı zemini sertleştirdik. Daha sonra kartopu oynadık. Sevinçle karda oynadıktan sonra kızakla karda kaydık. Arkadaşlarımla karda oynamak beni çok mutlu etti. Yazın sonundan beri kar yağmasını bekledik. Kartopuyla oynamayı, kardan adam yapmayı ve kızakla kaymayı çok seviyorum” dediler. (ÇK-ÖB)



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