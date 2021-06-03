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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çobanların bulduğu yeni doğan karaca koruma altına alındı

Çobanların bulduğu yeni doğan karaca koruma altına alındı

yavru karacanın biberon ile beslenmesi

Bild Kabil Hayvan Irak 

-Yavru karacanın genel görüntüsü
-Röportaj
-Detay

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat’ın Çekerek ilçesinde çobanların arazide bulduğu yeni doğmuş karaca yavrusu, koruma altına alındı. Yozgat’ın Çekerek ilçesi Fuadiye köyü yakınlarında koyun sürüsünün peşine takılan yeni doğmuş yavru karacayı, çobanlar fark etti. Çobanlar, durumu Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ve anne karacayı bulmak üzere çalışma başlatan görevliler, sonuç alamayınca yavruyu yırtıcı hayvanlardan korumak için çobanlardan teslim alarak Yozgat’a getirdi. Ekiplerin biberon ile besledikleri yavru karacanın bundan sonraki bakımı Yaban Hayatı Geliştirme ve Rehabilitasyon merkezinde devam edecek. Yavru karaca doğaya salınacak duruma geldiğinde ise yeniden doğal ortamına bırakılacak. Yavru karacanın 1-2 günlük olduğunu söyleyen Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Cihan Eğilmez, “En son 3 yıl önce ilimizde karaca görülmeye başladı, varlığını tespit ettik. Bu yavru karaca henüz 1-2 günlük. Aydıncık ve Çekerek ilçesinde bulunan Fuadiye köyü yakınlarında çobanların otlatmış oldukları sürünün peşine takılarak gelmiş. Çobanlarımız da sağ olsunlar, yırtıcı hayvanların zarar vermesinden korktukları için bize bilgi verdiler ve onlardan teslim aldık” dedi.
Yavru karacanın bir süre Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce bakımının yapılacağını belirten Eğilmez, “İlgili konunun uzmanı kişiler tarafından yaptığımız görüşmeler sonucu karacaya insan eli değdikten sonra annenin yavruyu tekrar sahiplenmesinin çok zor olduğunu kesinleştirirdik. O nedenle karacaya birkaç gün Yozgat’ta bakacağız. Akabinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün hayvana bakabilecek olan tesislerine göndereceğiz. Orada bakılacak büyüdükten ve doğaya uyum sağlayabilecek vaziyete geldikten sonra tekrar karacayı doğal ortamına salacağız” şeklinde konuştu.
(BMG-GF-
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