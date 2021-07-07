Çoban köpeklerinin saldırdığı boz ayı yaralandı

-Köye giden yol

-Boz ayıya saldıran köpekler

-Ayıyı bulmak için bölgeye giden doğa koruma ekiplerinin incelemesi

-Veteriner Hekim Baran Kar’ın konuşması



( TUNCELİ ) -- Tunceli’de çoban köpekleri bozayıya saldırdı TUNCELİ



- Tunceli’nin Pülümür ilçesinde çoban köpekleri bir boz ayıya saldırarak yaraladı. Köpeklerin ayıya saldırdığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Çoban Yıldızı köyü Aydınlar mezrasıa inen 3 yaşındaki boz ayı, çoban köpeklerinin saldırısına uğradı. 3 köpeğin saldırdığı ayı kendini savunmak için hamleler yaparken o anlar civarda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Yaralı halde köpeklerden kurtularak ormana kaçan ayı için vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi. Köye ayıyı tedavi için giden ekipler ayıya rastlamazken, bölgede incelemelerin sürdüğü belirtildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi Veteriner Hekimi Baran Kar, köyde köpeklerin ayıya saldırdığı ihbarı üzerine bölgeye gittiklerini belirterek, “Ayıyı bulamadık. Tekrar incelemelerimiz sürecek. Videoda ayıya bayağı saldırılmış yaralandığı görülüyor. Muhtemelen köpeklerden kurtulup kaçtı” dedi.

(ET-AKK-Y)

