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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Çimden hayvan heykelleri üniversiteye renk katıyor

Çimden hayvan heykelleri üniversiteye renk katıyor

Üniversite yazısından görüntü

Sosyal Medya Uluslararası Öğrenciler Hayvan 

-Drone ile hayvanlar figürlerinden görüntü
-Hayvan figürlerinden aktürel görüntü
-Vatandaşların resim çektirmesi
-KBÜ Rektörü Refik Polat ile röp
-Çimden yapılan hayvan figürleri
-Heykellerden görüntü
-Tavus kuşları ve ördeklerden görüntü
-Detaylar

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük Üniversitesinde (KBÜ) özel tasarlanarak çimden yapılan hayvan heykelleri üniversiteye renk kattı. Kampüsün çeşitli bölgelerinde sergilenen çimden hayvan heykelleri öğrenciler ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Okulda bulunan bazı uluslararası öğrenciler ve vatandaşlar çimden yapılmış hayvan heykelleriyle fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaşılırken, okulun tanıtımına da büyük katkı sunuyor. KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampüsü şenlendirmek ve neşelendirmek istediklerini söyledi.

Kampüs içerisinde Araç Müzesini hizmete sunduklarını, bunun yanında geleneksel sokak oyunlarını anlatan heykellerde yaptıklarını hatırlatan Polat, "Türkiye'nin en fazla uluslararası öğrencisine sahip olan üniversitesiyiz. Bu tür çimden yapılmış hayvan heykellerinin nerede yapıldığını araştırdık ve Türkiye'de yapıldığını öğrendik. Maliyetinin çok yüksek olduğunu söylediler ancak araştırdık çok yüksek olmadığını gördük. Üniversitemize bunlardan yaptırdık, daha gelecek hayvan figürleri var. Üniversitemize neşeli güzel bir alan oluşturduk. Buranın resimlerini internette paylaşıyorlar. Herkes 'Burası nerede?' diye soruyor" dedi.
Botanik parkı olduğunu da aktaran Polat, şunları kaydetti: "Amacımız 50 bin öğrencisi olan Karabük Üniversitesindeki öğrencilerin mutlu ve huzurlu bir ortamda eğitim öğretim görmeleridir. Aynı zamanda uluslararası öğrencilerin bizim kültürümüzü benimsemelerini istiyoruz."
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