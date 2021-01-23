Çığın düştüğü bölgelerde yol açma çalışmaları sürüyor

-çığlı bölge

-karla mücadele



( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK



- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde çığ düşmesi nedeni ile kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Beytüşşebap ilçesinde birçok köy yolu çığ düşmesi nedeni ile ulaşıma kapandı. Ekipler çığ düşen bölgelerde yol açma çalışmalarına başladı.

Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı İlçe Özel İdare ekipleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliği personelleri 2 dozer, 2 loder, 1 greyder, 2 kepçe ve 1 kamyonla karla mücadeleye 5’inci günde de aralıksız devam ediyor. Saha şefi Cihat Aktağ ekipleriyle beraber günde 5 saat uyuduklarını söyledi.



Aktağ, "Günlerdir kaymakamımız Hasan Meşeli'nin talimatlarıyla ilçemize bağlı köy yollarını açmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda hastalarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Günde 5 saat uyuyoruz. Şimdi Boğazöğren grup köy yolu, Beşağaç grup köy yolu, Mezra grup köy yolunu ulaşıma açık. Kapalı olan Yeşilöz köy yolu var. Diğer ana arterlerimizi açtık. Çoğu bölgede çığ düştü. Onlarda biraz zorlandık. Ama çok şükür devletimizin karla mücadelesi sürekli devam edecektir" dedi.





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