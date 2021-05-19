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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çiftçilerin yanına geldi, karnını doyurmadan gitmedi

Çiftçilerin yanına geldi, karnını doyurmadan gitmedi

-Tilkinin cep telefonu görüntüsü

( SİVAS ) -- Sivas’ın İmranlı İlçesinde tohum eken çiftçilerin yanına giden sevimli tilki karnını doyurmadan gitmedi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı SİVAS

Kamera Cep Telefonu 


- Sivas’ın İmranlı İlçesinde tohum eken çiftçilerin yanına giden sevimli tilki karnını doyurmadan gitmedi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sivas’ın İmranlı ilçesi Durucan Mahallesi Başın yayla mevkiinde aç kalan tilki yerleşim yerlerine kadar indi. Sevimli tilki tohum eken çiftçileri görünce yanlarına gitti. Tilkiyi fark eden çiftçiler şaşkınlığı gizleyemedi. Daha sonra tilkinin aç olabileceğini düşünen çiftçiler tilkiye et parçaları attı. Karnını doyuran tilki bir süre sonra çiftçilerin yanından uzaklaşarak gözden kayboldu. Et parçalarını yiyen tilkinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. (OE-
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