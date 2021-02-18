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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çiftçiden zirai dona karşı sıra dışı önlem

Çiftçiden zirai dona karşı sıra dışı önlem

Tokat'ta çiftçinin meyve fidanlarını soğuktan koruma yöntemi

Kış Mevsimi Kar Yağışı Sera Etkisi 

-Çuval geçirilen fidanlar
-Tarladan detaylar
-Çiftçi Cemalettin Kaya, röportaj

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokatlı çiftçinin meyve fidanlarını kar ve soğuk havadan korumak amacıyla uyguladığı yöntem dikkat çekiyor. Tokat merkeze bağlı Güzeldere köyünde çiftçilik yapan, evli ve 2 çocuk babası Cemalettin Kaya, daha önceden diktiği meyve fidanlarının soğuktan etkilenerek yanması sonucu önlem aldı. Malatya’dan satın aldığı ceviz ve badem fidanlarının yaklaşık 6 ay önce toprakla buluşturan Kaya, fidanları soğuktan korumak için sıra dışı bir yöntem denedi. Kaya, yaklaşık 120 adet fidanın zirai don ve kar yağışından etkilenmemesi için çuvalla kapladı. Yaklaşık 1,5 metre boyundaki fidanlarının üzerine çuval geçiren Kaya’nın önlemi görenleri şaşırttı. Çuvallı koruma Köylerinde kış mevsiminin sert geçtiğini ifade eden Kaya, “Geçen yıl diktiğim fidanların gözleri ve ışkılarının yanmaması için çuvalla korudum. Daha öncede yapmıştım. Çok faydasını gördüm. O nedene bu yıl diktiklerime de aynı yöntemi uyguladım. Bu yöntem sayesinde fidanın meyve veren gözleri yanmıyor. O nedenle bir yılımız heba olmuyor” dedi.
Yaptığı uygulamanın köylülere örnek olduğunu belirten Kaya, “Köyümüzden benden görerek aynı uygulamayı yapanlar oldu. Bu yöntem etkili oluyor, daha önceki meyvelerimde yanan olmadı. Merak edip soranlar oluyor. Görenlerin dikkatini çekiyor. Bu yöntem meyve fidanlarına sera etkisi altına alarak koruma altına alıyor” diye konuştu.

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