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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Çift gökkuşağı görsel şölen sundu

Çift gökkuşağı görsel şölen sundu

-Çift gökkuşağının görüntüsü

( SİVAS - ÖZEL) SİVAS

Kamera Gökkuşağı Cep Telefonu Yağan Irak 


- Sivas’ın Gürün ilçesinde ilçesin de yağan yağmur ardından ortaya çıkan çift gökkuşağı görsel şölen sundu. Sivas’ın Gürün ilçesinde eşine az rastlanan bir doğa olayı yaşandı. Yağan yağmurun ardından ortaya herkesi kendine hayran bırakan çift gökkuşağı ortaya çıktı. Eşine az rastlanan ve ender görülen çift gökkuşağı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görsel şölen sunan gökkuşağı bir süre sonra kayboldu. İlk defa gördü, hayran kaldı Çift gökkuşağını cep telefonu kamerası ile kaydeden Erol Bozkuş, ilk defa çift gökkuşağı gördüğünü söyledi.


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