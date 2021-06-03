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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çiçek açan haşhaşlar drone ile görüntülendi

Çiçek açan haşhaşlar drone ile görüntülendi

Haşhaş tarlalarından drone görüntüsü

Asad Gıda Sektörü Haşhaş Tarım Karahisar 

-Tarlada haşhaşlardan görüntü

( AFYON KARAHİSAR - ÖZEL)- Mor ve beyaz renkle kaplı tarlaların görüntüsü seyrine doyumsuz anlar oluşturdu AFYON KARAHİSAR

- Türkiye'nin önemli haşhaş üretim merkezlerinden olan Afyonkarahisar'da havaların ısınması ile haşhaşlar çiçek açmaya başlarken, mor ve beyaz renkle kaplı tarlaların drone ile çekilen görüntüsü seyrine doyumsuz anlar oluşturdu. Bolvadin ilçesinde drone ile görüntülenen haşhaş tarlaları muhteşem bir görüntü izletti. Haşhaş Bitkisi, ülke ve bölge ekonomisine sağladığı büyük katkısının yanı sıra, tıp, kozmetik ve gıda sektöründe kullanılırken, yağlı bitki olması nedeniyle sofralarda yemek yağı olarak da kullanılıyor. Ayrıca haşhaş taneleri hamur işlerinde sevilerek tüketiliyor. Afyonkarahisar’ın en önemli tarımsal üretimleri arasında yer alan haşhaş aynı zamanda kentin simgelerinden de birisi. Çiçek açan haşhaşın önümüzdeki aylarda hasadının yapılacağı belirtildi. (GC-Y)
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