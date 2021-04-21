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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çiçek açan erguvan ağaçları görenleri hayran bırakıyor

Çiçek açan erguvan ağaçları görenleri hayran bırakıyor

Drone ile havadan çekimi

( ŞIRNAK -ÖZEL-DRONE) ŞIRNAK

Çekim Ziyaretçiler Erguvan Irak 


- Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde çiçek açan erguvan ağaçları görenleri hayran bırakıyor. Hilal beldesi erguvanlarla süslendi. Erguvan mevsimi beldede kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Beldenin farklı yerlerinde toplu olarak kendiliğinden yetişen erguvan ağaçları hem kokusuyla hem rengiyle hem de manzarasıyla görsel şölen sunuyor. Beldenin farklı noktalarında çiçek açan erguvan ağaçları drone ile havadan görüntülendi. Erguvan ağacı beldeye gelen ziyaretçiler tarafından da ilgi görüyor, görenler fotoğraf çekmeden geçmiyor.
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