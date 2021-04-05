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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Cezası el yakıyor, görüntüsü kartpostalı andırıyor

Cezası el yakıyor, görüntüsü kartpostalı andırıyor

ters lalelerin bahçeleri

Endemik İsaf Küçük Çocuk Ziyaretçiler 

-ters lalelerin iç kısmı
-ters lalelerle fotoğraf çekme

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak'ın Uludere ilçesinde, endemik bitki türü olan ve koparana 60 bin 168 lira ceza kesilen ters laleler çiçek açtı. Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri ile Hakkari, Van, Ağrı, Siirt Erzurum ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde yetişen ters laleler çiçek açtı. 1 yılda sadece 20 gün çiçek açan ters laleler, Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesindeki bahçelerde belediye ekipleri tarafından takip ediliyor. Köylüler ters lalelere gözü gibi bakarken, evlenen çiftler ve il dışından gelen misafirler ters laleler ile fotoğraf çektiriyor. Hilal Belde Belediye Başkanı Cafer Benek, bölgelerinde ters lalelerin yetiştiğini söyledi.

Benek, "Bu bitki, yılda sadece 20 gün toprak üstüne çıkmaktadır. Bilindiği üzere bunu koparan kişilere 60 bin 168 lira Türk lirası cezası verilmektedir. Vatandaşlarımızı da bu konuda sık sık uyarıyoruz. Beldemizdeki bahçelerde kendiliğinden yetişiyor. Yeni evlenen çiftlerimiz olsun il dışından gelen vatandaşlarımız olsun bahçelerimizde ters laleler ile fotoğraflar çekiyorlar. Vatandaşlarımız da bahçelerinde çok özen gösteriyor. Bu 20 gün zaman dilimi içerinde lalelerin sık sık ziyaretçileri olur. Biz belediye olarak bahçelerde bitkinin durumunu takip ediyoruz. Özellikle küçük çocukların zarar vermemesi için sürekli takip altında" dedi.

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