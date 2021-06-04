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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: 'Şimdiye kadar 17 milyon ton atığı dönüştürdük'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: 'Şimdiye kadar 17 milyon ton atığı dönüştürdük'

Sıfır atık projesine ilişkin görüntüler

( ANKARA ) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: "Şimdiye kadar 17 milyon ton atığı dönüştürdük" ANKARA

Sosyal Medya İklim Değişikliği Lyon 


- Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kurduğumuz Sıfır Atık Getirme Merkezleriyle şimdiye kadar 17 milyon ton atığı dönüştürdük" denildi.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sıfır Atık Projesi ile çevremizi ve ağaçlarımızı koruyor, iklim değişikliğinin önüne geçmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kurduğumuz Sıfır Atık Getirme Merkezleriyle şimdiye kadar 17 milyon ton atığı dönüştürdük. Yaşanabilir bir çevre için Sıfır Atık" ifadelerine yer verildi.

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