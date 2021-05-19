Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Artık plastik ambalaj türü atıklar ithal edilemeyecek



- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapılan yeni düzenlemeye göre plastik ambalaj türü atıkların ithal edilemeyeceğini ve Mobil Atık Sistemi ile kontrollerinin yapılacağını söyledi.



Bakan Kurum son zamanlarda çıkan ‘ithal atık’ haberlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Atık ithalatı kotasını 2021 yılı başında yüzde 50’ye düşürdüklerini hatırlatan Bakan Kurum, “Böylece tesislerin ham madde ihtiyaçlarının yarısını iç piyasadan karşılamalarını zorunlu hale getirdik. Tüm çevre projelerimizin çatısı altında olan Sıfır Atık Projemizle de zaten atık miktarını azaltacak ve nitelikli atıkları değerli bir kaynak olarak üretim sürecine dâhil etme amacıyla projemizi yürütüyoruz. Bu anlamda Sıfır Atık Hareketimizle yerli ham madde miktarını daha da arttırıyoruz” dedi.

"İthal edilen dönüştürülebilir ham maddeler için kimlik belgesi düzenlemesi zorunlu hale getirildi" Türkiye’nin hiçbir zaman çöp ithalatı yapmadığının altını çizen Bakan Kurum, “2021 yılının başında karışık plastik atık ithalatını tamamen yasakladık. Yaptığımız düzenlemelerle, ithal edilen dönüştürülebilir ham maddeler için kimlik belgesi düzenlenmesini zorunlu hale getirdik. Ülkemiz sanayisinin ihtiyaç duyduğu kaliteli ve temiz ham madde için kimlik belgesi olmayan hiçbir dönüştürülebilir atığı ülkemize sokmuyoruz” şeklinde konuştu.

En son Adana'da yaşanan olaylara ilişkin 152 tesiste yapılan denetimlerde 29 işletmenin faaliyetini durdurduklarını, 32 işletmeye 8 milyon TL para cezası uyguladıklarını aktaran Kurum, çevre kirliliğine sebep olanlar hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. "Plastik ambalaj türü atıklar ithal edilemeyecek" “Geri dönüşüm tesislerine yeni kriterler getiriyoruz” diyen Bakan Kurum, Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği” ile Bakanlık olarak hazırladığımız geri dönüşüm tesislerine yeni kriterler getiren genelgemizi 81 il Valiliğimize gönderdik. Bu genelge kapsamında artık; plastik atık ithalatında en büyük paya sahip olan ve günlük hayatta sıklıkla kullanılan etilen polimer grubundaki plastik ambalaj türü atıklar ithal edilemeyecek. Atıkların gümrükte yapılan denetim ve kontrollerimizde de takiplerini yapacağız. Yine bu atıklar, Mobil Atık Takip Sistemimiz MoTAT’a giriş yapılarak gümrükten çıkarılacak ve online olarak sıkı şekilde takibi yapılacak” duyurusunda bulundu. Bakan Kurum ayrıca İthali yasak olan atıkları getiren veya içinde atıkların yabancı madde bulunduran işletmelerin de atık ithalatçısı kayıt belgelerinin iptal edileceğini bildirerek, “Bizim şu anda genelgemize uymayan her bir atık online olarak takip ediliyor. Dolayısıyla bu genelge kapsamında kalan atıkların da yurtdışına geri gönderilme işlemlerini de takip edeceğiz” açıklamalarında bulundu. (Mİ-BC -

