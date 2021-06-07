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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çevre günü etkinliklerle kutlandı

Çevre günü etkinliklerle kutlandı

Konuşmalar

Hafta Sonu Resim Sergisi Öğrenciler Kan Bağışı 

-Kurdele kesilmesi
-Sergiden detaylar
-Kan bağışı

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Dünya Çevre Günü kapsamında Valilik binası önünde resim sergisi ve kan bağış kampanyası yapıldı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Zonguldak Valiliği önünde program düzenlendi.
Programa, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gönen Süslü, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Şenol Ay-yıldız, Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.
Protokol, sergi açılış kurdelesini kesmesinin ardından alanı gezdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Şenol Ayyıldız, Vali Tutulmaz’a sergi alanındaki fotoğraflar hakkında bilgi verdi. Ayyıldız açılış konuşmasında; "5 Haziran Dünya Çevre Gününde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek ve daha temiz bir çevre için çabalarımız devam ediyor." diye konuştu.
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da; "5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyor ancak biz, hafta sonunda denk geldiği için programımızı bugün gerçekleştiriyoruz. Sadece bizim değil bütün canlıların temiz bir doğada yaşaması gerekiyor. Madende çıkarmamız gerekiyor ancak bunu yaparken çevreye de dikkat etmeliyiz. Madende çıkaracağız, çevreyi dr koruyacağız. Bunu yaparsak başarılı olacağız. İkisini de dengeli bir şekilde götürmeliyiz." ifadelerine yer verdi. Sergi alanının incelenmesinin ardından Vali Tutulmaz ve protokol minik öğrenciler ile bir araya geldi. Vali Tutulmaz, öğrencilere teşekkür belgelerini takdim etti. Arkasından kan bağışı yapıldı.
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