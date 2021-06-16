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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Çetmi Şelalesi doğa ve fotoğraf tutkunlarını bekliyor

- Çetmi Şelalesi doğa ve fotoğraf tutkunlarını bekliyor

Şelaleden genel ve detay görüntüler

Kanyon Kayalı Doğal Ürün Şelale Ziyaretçiler 

-Şelaleyi ziyarete gelenler, fotoğraf çekenler ve yemek yiyenlerden görüntüler
-Ziyaretçilerle röportaj

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Taşkent ilçesindeki Çetmi Şelalesi, el değmemiş doğası, zengin bitki örtüsü ve derin kanyonu ile ziyaretçilerini bekliyor. Orta Torosların eteğinde sarp kayalıkların arasında bulunan ve yılın dört mevsimi ayrı bir güzelliğe bürünen Çetmi Şelalesi; kamp, gezi, trekking ve doğa sporu tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yöre halkının Ayboğazı Kanyonu olarak isimlendirdiği şelalenin çevresi, doğal görünümü bozulmadan mesire alanı olarak düzenlenmiş. Çayın karşı tarafına kütüklerden yapılan bir köprüyle ulaşılabiliyor. Şelaleyi mesire alanının her yerinden görüntüleme ve fotoğraf çekme imkanı bulunuyor. Şelaleyi ziyarete gelenlerden Kerim Sarıçelik, şelale ve kanyonun huzurlu bir ortam sağladığını söyledi.

Arkadaşlarıyla daha önce de geldiğini belirten Sarıçelik, “Buraya 2 sene önce başka bir arkadaş grubuyla gelmiştim. Olumlu intibalar edinince diğer arkadaşlarımı da buraya davet ettim. Gayet güzel bir ortam. Havası, suyu gayet güzel. Ayrıca güzel bir tesis kurulmuş, doğal ürünler, sac böreği, yayık ayran gibi ürünler var. Aileyle de gelinebilir. Gelecek hafta ailemi de getireceğim” dedi.
Ziyarete gelen Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Sabahattin Çiftçi ise, “Yaklaşık 20-22 yıldır Konya’da yaşıyorum. Böyle bir güzellikten hiç haberim yoktu. Buralı olan arkadaşlarımın ısrarıyla geldim. Doğasına, suyuna, havasına hayran kaldım açıkçası. Neden bugüne kadar haberim olmamış diye kendime kızdım. Keşke bu güzelliğin daha iyi tanıtılmasını isterdim. Bundan sonra sık sık gelmeyi düşünüyorum. Birçok arkadaşıma da burayı tavsiye edeceğim. Sosyal medya hesaplarımdan da buranın resimlerini paylaştım. Birçok arkadaşım da buranın nerede olduğunu sordular" diye konuştu.
(FÖB-AH-
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