Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonunda paramaor deneme uçuşu yapıldı

Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonunda paramaor deneme uçuşu yapıldı

Paramator hazırlığı

Yamaç Paraşütü Kamera Ziyaretçiler Deneme Uçuşu Paramotor 

-Paramator uçuşu yapılırken
-Gökyüzünden tarihi bölge
-Detaylar

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de Kızılırmak nehri üzerinde bulunan Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü kanyonunda paramotor deneme uçuşları yapıldı. Kırıkkale’de yüzyıllar boyunca tarihe ışık tutan Selçuklu yadigarı Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu’nda ziyaretçiler için farklı etkinlikler düzenleniyor. Yeni dönemle birlikte motorlu yamaç paraşütü ve balon turlarının başlayacağı Çeşnigir, bu alanda sporcu ve meraklılara ev sahipliği yapacak. Kırıkkale Valiliği tarafından turizme kazandırılan Anadolu Selçuklu Devleti dönemine ait tarihi Çeşnigir Köprüsü, Kızılırmak nehri üzerinde yer alan kanyonun doğal güzelliği, ilk deneme uçuşunda paramator pilotu kamerasıyla havadan görüntülendi. Tarihi alanda, Osmanlı döneminden Eski Tunç Çağı'na kadar 4 kültür katmanına dair kalıntıların olduğu Büklükale de yer alıyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü YarışmasıUluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü Yarışması
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Meğer Hepimiz Kandırılmışız!Meğer Hepimiz Kandırılmışız!
Ankarada Sağanak Yağış Etkili OlduAnkarada Sağanak Yağış Etkili Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement