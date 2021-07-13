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Çekerek çayında kuraklık tehlikesi
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Çekerek çayında kuraklık tehlikesi

Çekerek çayında kuraklık tehlikesi

Tokat'ın Sulusaray ilçesinden geçen Çekerek çayı yatağı

Su Tarım Aşı Kuraklik Irak 

-Çayın kuruyan halini gösteren vatandaşlar
-Çekerek çayından pompalarla su çekmeye çalışan vatandaşlar
-Çiftçilerle röp

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Yeşilırmak’ın kollarından birisi olan yaşanıyor. Sivas’tan doğarak Karadeniz’in topraklarını sulayan Çekerek çayında su seviyesi oldukça fazla düştü. Yeşilyurt ve Sulusaray ilçelerinde tarımsal sulamada oldukça önemli yeri olan çayda suların çekilmesiyle kuraklık tehlikesi baş gösterdi. Tarım arazilerini sulayan çayın aşırı sıcaklar ve tarımsal sulama nedeniyle debisi oldukça düştü. Endişelendiren görüntülerin yaşandığı çaydan su pompaları ile arazilerini sulamaya çalışanlar çiftçiler endişeli. Pancar ekimi yapan çiftçiler susuz kalmaktan dolayı çaresizlik yaşıyor. Sulusaray ilçesinde çiftçilik yapan Uğur Yapıcı, suyun oldukça fazla düşmesi nedeni ile arazilerini sulayamadıklarını ifade ederek, "Çekerek çayında neredeyse su kalmadı. Ne yapacağımızı bizde bilmiyoruz. Eskiden bu ırmaktan su çağlayarak akıyordu şimdi yok” dedi.
Çiftçi Cemalettin Aydın ise barajdan yeterli su bırakılmadığını ileri sürerek, “Vatandaş perişan halde, bunlara bir çözüm bekliyoruz. Su gelmiyor, sadece biz mağdur değiliz. Yeşilyurt ve köyleri de mağdur” diye konuştu.
(Nİ-GF-
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