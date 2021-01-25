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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çatıdaki karları kepçeyle temizlediler

Çatıdaki karları kepçeyle temizlediler

kar

İş Makinesi Kepçe Operatörü Karla Mücadele Kar Yağışı Hayvan 

-kepçe
-çatılardaki karın temizlenmesi
-genel ve detaylar

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı çatılarda oluşan buz kütleleri, iş makinesi yardımı ile kırılıyor. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası çatılarda biriken kar buz tutunca vatandaşlar temizlemekte güçlük çekti. İlçe merkez çarşısında yolda biriken karı temizleyen kepçe operatörü, vatandaşlar çatılara çıkmasın diye metrelerce yükseklikteki buz kütlelerini kepçenin kovasıyla kırıp temizlemeye çalıştı. Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, karla mücadele çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Aşan, "Kar berekettir. Bölgemizde kar yağması bahar aylarında yüz binlerce küçükbaş hayvanın gelmesi anlamına geliyor. Ekiplerimiz yollarda temizleme çalışmalarına 5 gün önce başladı.
Çok şükür tüm yollarımızı açtık. Çatılarda biriken karları temizleyen vatandaşlara yardımcı oluyoruz" dedi.
(SG-YRT-
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