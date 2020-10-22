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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Çarpılan sansarı topraklama kurtardı

Çarpılan sansarı topraklama kurtardı

-Halsiz ve bitkin bulunan sansar

Kurtarma Operasyonu Elektrik Trafosu Elektrik Akımı Cep Telefonu Sanayi Sitesi 

--Sansarın toprağa gömülmesi
--Toprağa gömülen hayvanın kendine gelmesi
--Detaylar

( SİVAS -ÖZEL) SİVAS

- Elektrik akımına kapılan sansar, toprağa gömülerek kurtarıldı. Sivas’ın Şarkışla ilçesinde ilginç bir hayvan kurtarma operasyonu gerçekleşti. İlçede bulunan sanayi sitesi esnaflarından Murat Laçin ve arkadaşları, elektrik trafosu yanında bitkin halde bir sansar buldu. Önce sansarın hasta olduğunu düşündüler. Kendine gelmesi için bir süre oyaladılar. Sansarın üzerindeki yanık izlerini fark edince, elektrik akımına kapılmış olabileceğini düşündüler. Sansarı vücudundaki elektrik yükünün emilmesi için toprağa gömdüler. Bir süre toprakta gölümü kalan sansar canlanıp kendine geldi. Sağlığına kavuşan hayvan olay yerinden uzaklaşıp izini kaybettirdi. İlginç kurtarma operasyonu cep telefonu ile kayıt altına alındı. (MB-GF-
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