Çankırı'da beklenen kar yağışı başladı

-Köylerde yağan kardan detaylar



( ÇANKIRI -DRONE) ÇANKIRI



- Çankırı'da havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından uzun süredir hasretle beklenen kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Bir süredir sıcak havanın etkili olduğu Çankırı'nın bazı ilçelerinde sabah itibarıyla kar yağışı kendisini gösterdi. Termometrelerin gece saatlerinde sıfırın altına düştüğü kentte Ilgaz, Korgun, Bayramören, Atkaracalar ve Kurşunlu ilçeleri kar yağışı sonrasında beyaza büründü. Çatılar ve etraf beyaz örtüyle kaplanırken kar yağışı da vatandaşları sevindirdi. Atkaracalar ilçesinde beyaz örtüyü gören Resul Öngel isimli vatandaş da bu anları drone ile havadan görüntüledi. Kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağında da kar etkili oldu. Kayak merkezinde kar kalınlığı 5 santimetrenin üzerine çıktı. Aralıklarla yağan karın yüksek kesimlerde daha etkili olacağı bildirildi.





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