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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Çanakkale sahilleri 45 gün sonra yeniden açıldı

Çanakkale sahilleri 45 gün sonra yeniden açıldı

drone görüntüsü

Hafta Sonu Basın Toplantısı Toplantı Akkale Truva Atı 

-kordon boyundan, truva atından, basket sahasından, yürüyüş yapanlardan detay görüntüler

( ÇANAKKALE -DRONE) ÇANAKKALE

- Çanakkale’de, korona virüs (Covid-19) nedeniyle 45 gün boyunca vatandaşların kullanımına kapatılan park, bahçe ve sahiller, dün akşam açıklanan yeni normalleşme kararlarıyla birlikte yeniden kullanıma açıldı. Kent merkezindeki kordon boyundaki barikatlar kaldırılırken, güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar da soluğu deniz kenarında aldı. Çanakkale İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 15 Nisan Perşembe günü korona virüsün yayılımının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla park, bahçe ve sahiller vatandaşların kullanımına kapatılmıştı. ‘Yeni kademeli normalleşme’ kararları doğrultusunda park, bahçe ve sahiller 45 gün sonra yeniden halkın kullanımına açıldı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar da soluğu kordon boyunda aldı. Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı basın toplantısıyla ‘yeni kademeli normalleşme’ kararları açıklandı. Bu kapsamda, Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasına çekilirken, hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arası olarak belirlendi.
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