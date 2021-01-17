Çanakkale'den kartpostallık kar manzaraları

-balaban çeşmesinden detay

-kar yağan tepelerden detay

-kar küreme aracından detay

-karda ilerleyen araçlardan detay

-detay görüntüler



( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- Çanakkale’de dün öğleden sonra yağmaya başlayan kar, yüksek kesimlerde etkili oldu. Yenice ve Çan ilçeleri gibi bölgelerde yer alan yerleşim yerleri yağışların da etkisiyle beyaza büründü. O anlar da kartpostallık görüntüler oluşturdu. Çanakkale- Çan karayolu arasında bulunan Kirazlı köyü Balaban mevkii de beyaz örtüsünü giydi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle karayolunda araç trafiği görülmedi. Çanakkale Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri, belli aralıklarla kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Çanakkale’nin birçok ilçesinde etkili olan kar yağışı kent merkezinde görülmedi. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, olası bir duruma karşı teyakkuzda bekliyor.



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