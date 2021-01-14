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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çanakkale’de yılın ilk karı Kaz Dağları’na yağdı

Çanakkale’de yılın ilk karı Kaz Dağları’na yağdı

yerdeki karlardan detay

Akkale Yağan Sonbahar 

-ağaç dallarındaki karlardan detay
-genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE -ÖZEL) ÇANAKKALE

- Çanakkale ile Balıkesir illeri arasında kalan Kaz Dağları’na yılın ilk karı yağdı. Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Oğlanalanı köyü ile Çan ilçesine bağlı Zeybekçayırı köyleri arasında bulunan Kaz Dağları’na yılın ilk karı yağdı. Bin 774 metre rakımda yağan karın görüntüleri sonbaharın da izleriyle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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