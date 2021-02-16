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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Çanakkale’de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Çanakkale’de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

karlı yolda araçla ilerlerken detay

Akkale Mısır Kar Yağışı Hayvan Irak 

-yemlerin bırakılmasından detay
-Büyükpaşa köyü Muhtarı ve Uzunalan Köyü Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Burhan Uğur ile röp

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’de, 2 gündür aralıksız süren kar yağışı sonrası bazı noktalara yaban hayvanları için yem bırakıldı. Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde yoğun kar yağışı sonrasında yemek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. 25 saman balyası, 300 kilogram buğday, arpa ve mısırların bırakıldığı meralarda yaban hayvanları yemek bulmakta zorlanmadı. Yaptıkları çalışmaların diğer insanlara da örnek olması gerektiğine dikkat çeken Büyükpaşa köyü Muhtarı ve Uzunalan Köyü Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Burhan Uğur, “Büyükpaşa köyü Muhtarlığı ve Uzunalan Köyü Avcılık ve Atıcılık Derneği olarak, av ve yaban hayatını bu zorlu kış şartlarında yalnız bırakmadık. Gerekeni yapıyoruz ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Sabahleyin erken kalktık av ve yaban hayvanlarını yemleyelim doyuralım diye arkadaşlarla karar verdik ve bu işi gerçekleştirdik. Yaklaşık 25 ot ve saman balyası, 300 kg buğday, arpa ve mısır hayvanların yiyebileceği bu gibi besin kaynaklarını doğada çeşitli yerlere bıraktık. Öğleden sonrada tekrar bir kontrol ettik bakalım amaca uygun mu diye. Kuşların ve yaban hayvanlarının da yediklerini görünce daha da mutlu olduk. Diğer arkadaşlara da bu çalışmamız örnek olsun” dedi.
(İÇ-UYC)
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