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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çanakkale’de kar yağışı başladı

Çanakkale’de kar yağışı başladı

çanakkale iskele meydanından detay

Turab Akalan Meteoroloji Akkale Kar Yağışı 

-sokaklardan detay
-karda duraklarda bekleyen insanlardan detay
-saat kulesinden detay
-gestaş feribotlarından detay
-dur yolcu yazısından detay

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale'de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından kar yağışı başladı.
Yoğun kar yağışı kent merkezi ve ilçelerde kısa süreli etkili olurken, Çanakkale Boğazı’nda da görüş mesafesinin düştüğü görüldü.
Çanakkale’de bugün saat 16.00 sıralarında başlayan kar yağışı, kısa süreli etkisini arttırdı. Yağmurun ardından gelen kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteorolojiden uyarı Konuya ilişkin Meteoroloji Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Çarşamba ve Perşembe günleri ise bölgemizin, güneybatı kesimleri hariç, büyük bölümünde görülecek yağışların, karla karışık yağmur ve yüksek rakımlı kesimlerde kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin Cuma gününden itibaren bölgemizi terk etmesi bekleniliyor. Hava sıcaklıklarının; hissedilir derecede ( 6-15 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inmesi tahmin ediliyor. Çarşamba ve Perşembe geceleri kıyı kesimlerde hafif iç ve yüksek kesimlerde orta kuvvette zirai don olayı, kar yağışı alan kesimlerde buzlanma bekleniliyor. Bölgemizde beklenen soğuk hava, yer yer kuvvetli sağanak ve kar yağışları, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik tahmin ve uyarıları dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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